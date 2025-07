Exposição “A Leveza do Metal – Oficina dos Sonhos – Design com Metais” é atração gratuita na Biblioteca Municipal de Sorocaba

Os sorocabanos poderão visitar, a partir desta sexta-feira (4), a exposição “A Leveza do Metal – Oficina dos Sonhos – Design com Metais”, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. A atração gratuita ficará disponível até o dia 6 de agosto.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), em parceria com o Instituto São Paulo de Arte e Cultura, a mostra é organizada por Maria Cristina Gliosce Moreira.

A exposição reúne criações dos alunos do curso da área de soldagem, desenvolvidas durante capacitação gratuita dos futuros profissionais. As obras autorais foram trabalhadas durante a formação da turma, utilizando técnicas como soldagem MIG, TIG e eletrodo revestido.

Como conclusão do processo formativo, cada aluno produziu uma peça exclusiva em metal, aplicando os conhecimentos adquiridos em aula. O resultado é uma mostra que celebra a expressão individual, a criatividade e o domínio técnico, refletindo o caráter coletivo, formativo e artístico do projeto.

“A Leveza do Metal – Oficina dos Sonhos – Design com Metais” poderá ser conferida até dia 6 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, que está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista.