Em reunião da Agemvale, prefeita de Ubatuba solicita municipalização das escolas estaduais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba marcou presença na 35ª Reunião da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale-LN), Agemvale. O encontro aconteceu na última terça-feira, 1, na cidade de Cunha,

Na ocasião, foi discutida e aprovada a implantação das Câmaras Temáticas, que são espaços de debate, de discussão, de pesquisa dos projetos regionais, das políticas públicas de interesse comum dos municípios e de interesse regional para serem debatidos entre os municípios e, também, com os órgãos governamentais para subsidiarem as políticas estaduais.

“As Câmaras Temáticas são fundamentais no desenvolvimento da região. Elas têm caráter técnico e vão travar discussões públicas de interesse público, amplas e transversais, que permitem a criação de grupos de trabalho”, explicou a diretora adjunta Agemvale, Graziana Donata Punzi de Siqueira.

Serão cinco frentes de trabalho desenvolvidas pela RMVale-LN, divididas da seguinte maneira:

a) Urbanismo e Habitação b) Infraestrutura e Mobilidade c) Meio Ambiente e Mudança Climática d) Desenvolvimento Socioeconômico e) Cidades Inteligentes e Seguras

Educação

Outro tema de destaque no encontro foi a Educação. O secretário executivo de Estado da Educação, Vinícius Neiva, comentou sobre os atuais investimentos no segmento a nível Estadual e Municipal e sobre programas, como o “Alfabetiza Juntos” e o Minha Escola Nova”.

O programa “Alfabetiza Juntos” é uma iniciativa do governo estadual de São Paulo, em colaboração com os municípios, para garantir a alfabetização de crianças até os 7 anos de idade. O objetivo principal é atingir 90% de alunos alfabetizados até 2026, promovendo a colaboração entre estado e municípios para assegurar um ensino de qualidade desde a educação infantil até os primeiros anos do ensino fundamental. Já o “Minha Escola Nova” se trata de uma série onde serão apresentados alguns investimentos em reformas das escolas estaduais e os resultados das unidades espalhadas por São Paulo.

Aproveitando o tema, a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal, pediu a palavra e também citou alguns avanços da pasta em seu município, como a conquista de zerar a fila de espera nas creches municipais.

Reconhecendo a importância do setor, principalmente por ser educadora, Flavia solicitou o estudo da possibilidade de municipalização das escolas estaduais de 6º ao 9º ano.

“A gente gostaria de iniciar esse processo com apoio e ajuda do Estado. Nós estamos muito motivados para assumir o desafio. Eu gostaria de deixar a nossa iniciativa, enquanto município, de querer poder assumir esse trabalho, que a gente tem plena convicção que não é fácil, mas estamos preparados para assumir com o apoio de vocês (Estado)”, solicitou a prefeita.

Durante a reunião, também ficou definida a realização do próximo encontro da Agemvale que acontecerá no dia 26 de setembro, em Jacareí.