Edital nº 65/2025 – IFSP abre seleção para vagas de estágio em 12 unidades – IFSP

Inscrições vão de 3 a 20 de julho; há oportunidades para estudantes de pós-graduação, cursos superiores e de cursos de nível médio e médio técnico

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) torna público o Edital nº 65/2025, para a abertura do Processo Seletivo Simplificado para 36 vagas de estágio distribuídas em 12 unidades/campi.

Podem participar estudantes de nível médio, médio técnico, graduação e pós-graduação matriculados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições são gratuitas, devem ser realizadas de 3 a 20 de julho, na página da seleção. No momento da inscrição, o candidato deve selecionar o campus de interesse e o nível de escolaridade em que está matriculado. Algumas vagas permitem escolher entre 20h ou 30h semanais, em regime presencial ou híbrido.

As vagas estão distribuídas entre a Reitoria (São Paulo) e os campi de Avaré, Barretos, Bragança Paulista, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Matão, Salto, São Miguel Paulista e Sertãozinho.

A seleção segue as diretrizes da Lei nº 11.788/2008 (lei do estágio) e normas correlatas, e há reserva de vagas para pessoas negras e para pessoas com deficiência.

Os valores das bolsas variam conforme a carga horária e o nível de escolaridade:

– Pós-graduação: R$ 1.165,65 (20h) e R$ 1.665,22 (30h)

– Nível superior: R$ 787,98 (20h) e R$ 1.125,69 (30h)

– Nível médio/técnico: R$ 486,05 (20h) e R$ 694,36 (30h)

O processo seletivo terá duas etapas: prova objetiva online, no dia 23 de julho, conforme descrito no item 10 do edital, e análise documental para os aprovados na primeira fase.

Confira os detalhes sobre as vagas, requisitos, cronograma e demais informações na página da seleção.

CRONOGRAMA Prazo das inscrições no site da UPA 3 a 20 de julho Publicação no site da UPA da relação dos inscritos no certame 22/07/2025 Realização da provas objetiva on-line no sistema 00h00 até às 23h59 (horário de Brasília), do dia 23/07/2025 Publicação no site da lista e gabarito preliminar da prova objetiva 24/07/2025 Prazo para interpor recursos contra o gabarito preliminar 25/07/2025 Publicação no site do gabarito oficial da provas objetiva, respostas aos recursos interpostos e lista definitiva dos aprovados 31/07/2025 Prazo de envio dos documentos pelos candidatos 04 e 05/08/2025 Realização da segunda etapa com as Análises Documentais 06 a 12/08/2025 Resultado Final com os aprovados no processo seletivo 18/08/2025 Convocação dos candidatos para as vagas 19/08/2025 Prazo para que os candidatos respondam à convocação 21/08/2025 Prazo para envio dos documentos pelos candidatos 06/08/2025 Solicitação de assinatura no TCE (estagiário e IFSP) até 29/08/2025 Previsão do início das atividades no setor, a depender das assinaturas no TCE A partir de 22/09/2025

*Eventuais alterações neste cronograma serão divulgadas no site da UPA