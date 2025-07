Defesa Civil faz vistoria em imóvel que pegou fogo no centro – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Defesa Civil faz vistoria em imóvel que pegou fogo no centro

Agentes da Defesa Civil de Guaratinguetá juntamente com o Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação, Engenheiro João Ubiratan fizeram na tarde desta quarta-feira (02/07) uma vistoria técnica, a pedido do Corpo de Bombeiros, no apartamento que pegou fogo na manhã de hoje, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, no centro da cidade.

O apartamento 21 ficará interditado para as obras de reparo necessárias, após ser parcialmente consumido pelas chamas, que inicialmente foram causadas por um curto circuito. Durante a vistoria, na ocorrência preliminar, não ficou constatado dano estrutural no imóvel, fato que evitou a interdição completa do prédio de apartamentos.

“O laudo possui 69 registros fotográficos e ficará pronto nesta quinta-feira (03/07), data em que será dada ciência aos proprietários do imóvel afetado. As forças de segurança do município agiram rápido e evitaram o pior”, destacou o Assessor Especial da Defesa Civil, Allan Siqueira.

O sinistro deixou apenas danos materiais. Quatro pessoas foram resgatadas com sinais leves de intoxicação por inalação de fumaça, pela Unidade do SAMU e levadas à UPA por precaução. Todos já foram liberados.