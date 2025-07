Posted on

Relacionadas O governador Romeu Zema assinou nesta quinta-feira (9/11), em Xuzhou, o protocolo de intenções de investimento de R$ 270 milhões da chinesa XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd.) para a ampliação do parque industrial da empresa em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A novidade engloba expansão e criação da nova linha de […]