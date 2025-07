Com 13°C, capital paulista tem a tarde mais fria do ano

Por MRNews



A cidade de São Paulo registrou hoje (2) a tarde mais fria do ano. De acordo com a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no Mirante de Santana, na zona norte paulistana, a temperatura máxima registrada nesta quarta-feira foi de apenas 13°C, a menor temperatura máxima do ano. Este foi o segundo dia consecutivo de quebra de recorde na capital, superando os 16,1°C que haviam sido registrados ontem (1).

A menor temperatura mínima do ano, no entanto, foi registrada no dia 25 de junho, quando os termômetros na capital chegaram a registrar 5,9°C.

Para o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, a temperatura máxima registrada na tarde de hoje foi ainda menor. As estações meteorológicas automáticas do CGE apontaram 12°C na região de Perus, na zona norte, e apenas 9°C em Parelheiros, no extremo da zona sul.

Com isso, a média da temperatura máxima foi de apenas 12,0°C, segundo o CGE, o que estabeleceu um novo recorde de temperatura máxima mais baixa do ano. Até então, a máxima mais baixa do ano havia sido registrada ontem (14,9°C).

De acordo com o geranciamento, a cidade de São Paulo não registrava uma temperatura máxima tão baixa desde agosto de 2020. O recorde, no entanto, ocorreu em julho de 2013, quando a temperatura máxima detectada foi de 8,3°C.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a expectativa é de que o frio permaneça na capital para os próximos dias. A quinta-feira (3) pode registrar novo recorde de menor temperatura máxima. Por isso, alerta o órgão, a orientação é para que a população redobre os cuidados, principalmente nos períodos da manhã e da noite, quando o frio tende a ser mais intenso. Também é essencial estar atento às necessidades de crianças, idosos e animais de estimação, que são mais vulneráveis às baixas temperaturas.

Além da capital, outras regiões do estado paulista também enfrentaram temperaturas muito baixas nesta quarta-feira, informou a Defesa Civil. Na região da Baixada Santista, a máxima ficou em torno de 14°C, o menor valor registrado em 2025 até o momento. Na região de São José dos Campos, os termômetros marcaram máxima de 16°C. Já na região de Sorocaba, a máxima foi de 16,4°C.

