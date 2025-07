Atletas de Sorocaba disputarão as 24 modalidades nos Jogos Regionais 2025 em Itapetininga – Agência de Notícias

Posted on

Um resumo com as principais notícias do Governo de Mato Grosso do Sul na semana de 1º a 7 de setembro está disponível nas redes sociais. É o “MS em 1 minuto”. O 1º destaque é o desempenho do sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, bolsista do Governo de MS, que conquistou ouro e bronze nos Jogos Paralímpicos […]