Atleta de Natação Paralímpica de Sorocaba conquista medalhas nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – Agência de Notícias

O atleta Gabriel Henrique Martins, da equipe de Natação ACD SEAS/Sesi/Sequav, participou, nesta quarta-feira (2), no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP), da etapa paralímpica dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), reunindo jovens talentos do esporte de diversas regiões. O jovem estreou em competições na modalidade, conquistando medalha de ouro nos 100 Metros Costas e medalha de bronze nos 50 Metros Livre.

Gabriel é estudante da Escola Estadual “Professora Maria Ondina de Andrade”, localizada no Jardim Santa Esmeralda, e adora esportes. Além da Natação, há três anos, ele faz Atletismo Paralímpico graças a uma professora da escola municipal onde ele estudava, conheceu o projeto da Associação Criança Feliz de Sorocaba (ACFS), em parceria com o Município, no Centro Esportivo da Vila Gabriel. Lá ele faz corrida de cadeira, lançamento de pelotas e lançamento de peso.

Organizados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em parceria com a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (Fedeesp), os Jogos Escolares do Estado de São Paulo têm 27 modalidades em disputa, nas categorias sub-14 e sub-17, e é voltado a alunos com idade até 17 anos matriculados nas redes de ensino estadual, municipal, federal, particular e ETECs de todo o Estado.

Na grade convencional, estão Atletismo, Badminton, Ciclismo, Esgrima, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tiro com Arco, Triathlon, Vôlei de Praia e Wrestling. Na paralímpica, fazem parte Atletismo, Bocha, Basquete em cadeira de rodas, Goalball, Judô, Parabadminton, Halterofilismo, Natação, Vôlei sentado, Tênis de Mesa e Tênis em cadeira de rodas, Futebol de PC e Futebol de cegos.

A equipe de Natação ACD treina na piscina do Sesi Sorocaba, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30 e, esporadicamente, também às sextas-feiras. Fazem parte do grupo pessoas como idade a partir de 13 anos com deficiências físicas, visuais ou intelectuais, que representam Sorocaba em diversas competições oficiais.

A Sociedade Esportiva Aquática de Sorocaba (SEAS) conta com recursos e o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), além de parceria do Serviço Social da Indústria (Sesi). Mais informações sobre a SEAS podem ser obtidas no site: http://www.seas.org.br/, pelo telefone: (11) 97033-9162 ou pelo e-mail: [email protected].