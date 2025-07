Agência Minas Gerais | Compete Minas tem prazo de submissão prorrogado

Os prazos para submissão de projetos na última chamada do Compete Minas, lançada em maio, foram prorrogados. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) divulgou, nesta quarta-feira (2/7), um ato de retificação da Chamada 08/2025, parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG).

O documento prorroga o prazo de submissão de projetos e abre a possibilidade de envio de projetos já em desenvolvimento no momento da contratação. Os interessados em enviar propostas de pesquisa poderão enviar seus projetos via Sistema Everest até o dia 31/7 de 2025.

A previsão da divulgação dos resultados também foi prorrogada e está prevista a partir de 28/10 de 2025.

Outra retificação diz respeito à submissão de propostas ainda vigentes. No caso, empresas ou cooperativas que tenham participado de edições anteriores do Compete Minas podem submeter projetos que representem a continuidade de uma solução anteriormente apoiada. Porém, o projeto anterior deve se encerrar no momento da contratação da nova proposta.

O ato de retificação também apresenta algumas atualizações textuais na chamada. Clique aqui e confira o documento completo.

Novidades da chamada

Lançada no fim de maio, a quarta chamada do Compete Minas trouxe como novidade a unificação das linhas “Tríplice Hélice” e “Empresas, Cooperativas e Startups”. Além disso, nessa edição, as micro e pequenas empresas podem participar com o apoio do Sebrae.

A chamada apoia projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação propostos por empresas, startups e cooperativas com atuação em Minas Gerais. Existe ainda a possibilidade de participação de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação de Minas Gerais (ICTs-MG) como parceiras.

As propostas podem abranger desde setores tradicionais e produtores de commodities até empresas de base tecnológica, fomentando o desenvolvimento de produtos, bens, serviços e processos inovadores que agreguem valor, ampliem a competitividade e contribuam para o fortalecimento da economia mineira.

Compete Minas

O Compete Minas é um programa de fomento à competitividade e inovação em empresas do Governo de Minas, coordenado em parceria entre a Fapemig e a Sede-MG. Os recursos, concedidos por meio de subvenção econômica (recursos não reembolsáveis), são destinados a projetos de inovação tecnológica que beneficiem o setor empresarial de Minas.

Desde a primeira rodada, em 2022, por meio do Compete Minas, já foram empenhados mais de R$ 67,8 milhões em quase 200 projetos aprovados no estado.