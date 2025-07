Ubatuba atende recomendação do Ministério da Saúde sobre calendário de vacinação infantil – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024/2028 do IFSP foi aprovado pelo Conselho Superior no último dia 5. O documento, com a resolução que o referenda, está disponível no link https://drive.ifsp.edu.br/s/YKxQt4A5CBFXM4n. O PDI se caracteriza como documento obrigatório para as Instituições de Ensino Superior, atendendo ao estabelecido pelo Decreto nº 9.235/2017 [ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm?TSPD_101_R0=944c27d95c6789e904a77aa4fe0069c6lm80000000000000000967083b1ffff00000000000000000000000000005b1fb73b0077c34f1Link7 ], que […]