TechCity Summit 2025 é oficialmente aberto reunindo autoridades e especialistas no Parque Tecnológico de Sorocaba – Agência de Notícias

Evento segue até amanhã (3), com painéis temáticos, experiências imersivas, praça gastronômica e dezenas de expositores de todo o Brasil. Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site: techcity.events

Foi oficialmente aberto, nesta quarta-feira (2), o TechCity Summit 2025, megafeira de tecnologia e inovação que acontece no Parque Tecnológico de Sorocaba/SP (PTS). O evento segue até amanhã (3), com uma extensa programação que inclui painéis temáticos, experiências imersivas, dezenas de expositores, apresentações musicais, praça gastronômica e muito networking com lideranças públicas e privadas.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, entre elas o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima; representando o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, o chefe de gabinete Lucas Jordão; representando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Sirlei Gonçalves; o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos); o vereador Fábio Simoa (Republicanos), representando o presidente da Câmara de Sorocaba, Luis Santos (Republicanos); o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, além de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores e demais representantes de diversas cidades da Região Metropolitana de Sorocaba e do Estado de São Paulo.

Estiveram presentes, ainda, o diretor regional do Sesi, Júlio César Martins; o gerente regional da CDHU, José Carlos Barbosa Júnior; o presidente do Centro Paula Souza, Cloves Dias; o presidente da FIABCI-BRASIL (Federação Internacional Imobiliária), Flávio Amary; a consultora de negócios do setor privado da Desenvolve SP, Juliana Gualda; o gerente regional do Sebrae Sorocaba, Alexandre Martins; a equipe comercial da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO) e inúmeros empresários.

Programação

Nesta quarta-feira (2), o TechCity Summit 2025 abordou temas, como:

* Cibersegurança e Infraestrutura Digital

* Conectividade e Mobilidade Urbana

* Eficiência Energética e Urbana

* Construção de Cidades Inteligentes

O evento segue, nesta quinta-feira (3), com palestras e painéis temáticos sobre os seguintes tópicos:

* Energia Limpa e Autossuficiência Urbana

* Turismo Inteligente e Economia Criativa

* Comércio Inteligente e Transformação Digital

* Sustentabilidade e Cidades Regenerativas

O TechCity Summit 2025 é uma realização da Entreteni, de Sorocaba (SP), com correalização do Parque Tecnológico de Sorocaba e apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Desenvolvimento Econômico e de Turismo e Viagens.

O evento conta com 35 expositores de diferentes áreas da indústria. Também conta com o apoio da Investe São Paulo, Agem Sorocaba, Agência Inova, Sebrae/Sorocaba, Associação Brasileira de Software (Abes), Associação Comercial de Sorocaba (Acso) e de mais de 30 prefeituras do Estado de São Paulo. A assessoria de imprensa é da agência Q! Notícia Comunicação.

A programação ainda conta com apresentações musicais diárias, das 11h30 às 15h, e uma praça gastronômica com diversas opções de alimentação.

Durante a cerimônia, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, destacou a importância do evento para o fortalecimento da inovação e da economia no interior paulista. “Sorocaba é um polo no interior paulista e tem demonstrado, com ações concretas, o seu preparo para liderar transformações tecnológicas que melhoram a vida das pessoas e atraem investimentos”, afirmou.

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, celebrou a realização do evento na cidade e o protagonismo regional do município também no setor de tecnologia e inovação. “Sorocaba tem investido fortemente no nosso Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), facilitando a vinda das empresas, com leis de incentivos e demais métodos nos conectam com o que há de mais moderno em soluções urbanas. Isso gera ainda mais oportunidades, empregos e desenvolvimento para toda a região”, declarou.

Para o diretor da Entreteni, Marcel Almeida, o TechCity Summit coloca Sorocaba no centro do debate sobre inovação urbana no Brasil. “Essa está sendo uma oportunidade histórica de conectar lideranças, empresas e governos em torno de um mesmo propósito: construir cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis. O sucesso dessa primeira edição já mostra o quanto o interior paulista tem força e vocação para liderar essa transformação”, afirmou.

Já, o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, destacou a importância do evento para a articulação entre tecnologia e políticas públicas. “O TechCity Summit concretiza o papel do Parque Tecnológico como um espaço de convergência entre inovação, desenvolvimento regional e políticas públicas. É um privilégio sediar um evento dessa magnitude e contribuir com o avanço de soluções que impactam diretamente a vida das pessoas”.

SERVIÇO

TechCity Summit 2025

Parque Tecnológico de Sorocaba – Av. Itavuvu, 11.777 – Jardim Santa Cecília, Sorocaba (SP)

2 e 3 de julho de 2025

Das 9h às 18h

Inscrições gratuitas e programação completa pelo site: [www.techcity.events](http://www.techcity.events)

Instagram: @techcitysummit