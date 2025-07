Sorocaba promove campanha de conscientização e prevenção contra a Doença de Chagas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, durante o mês de julho, realizará, por meio da Secretaria da Saúde (SES), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ações informativas que buscam elucidar sobre os riscos da Doença de Chagas.

A transmissão pode ser via contato com fezes de triatomíneos (também conhecido como barbeiro) durante a coceira na pele após a picada do inseto, além de ingestão de alimentos contaminados com parasitos provenientes do barbeiro e transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença que, se não tratada, pode evoluir para a fase crônica, inicialmente sem sintomas, mas com potencial de apresentar complicações ao longo do tempo na fase mais aguda, tais como: febre, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e nas pernas, entre outros.

Para a confirmação da doença, é necessário que o paciente realize um exame de sangue, que deve ser solicitado e interpretado por um médico. Gestantes devem receber atenção especial, sendo o exame indicado durante o pré-natal.

As ações contarão com palestras, orientações e exposições sobre o tema.

Confira a programação das UBSs:

UBS Cajuru

Ações: Palestra e distribuição de informativos

Data: 22 de julho

Horário: 10h

UBS Cerrado

Ações: Orientações

Data: 8 de julho

Horário: 13h

UBS Escola

Ações: Orientações

Data: 16 de julho

Horário: 12h

UBS Lopes

Ações: Exposição

Datas: Mês todo

Horário: A partir das 7h

UBS Nova Esperança

Ações: Orientações

Datas: Mês todo

Horário: A partir das 7h

UBS Nova Sorocaba

Ações: Orientações

Datas: 16 e 23 de julho

Horários:

16/7: 15h

23/7: 10h

UBS Rodrigo

Ações: Orientações

Datas: 14 a 16 de julho

Horários: 8h

UBS Sabiá (Praça Vila Sabiá)

Ações: Orientações

Data: 24 de julho

Horário: 7h