Setur divulga João Pessoa no Centro-Oeste para tornar voo sazonal em permanente

02/07/2025 |

A cidade de João Pessoa será divulgada em Goiânia, durante a quinta edição da Expo Turismo Goiás, que acontecerá nesta quinta (3) e sexta-feira (4). O evento deverá reunir mais de quatro mil profissionais e 180 marcas do turismo do Brasil, em especial, da região Centro-Oeste.

Conforme o secretário-executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, a presença da Prefeitura de João Pessoa no evento é estratégica para tornar permanente um voo sazonal entre as capitais paraibana e goiana de forma permanente.

“Tínhamos um voo operando geralmente em janeiro, no início do ano, mas o nosso objetivo é mostrar João Pessoa para o público do Centro-Oeste para que esse voo seja mantido permanentemente, porque seria um voo que iria atender toda a região de Goiás, não somente Goiânia”, pontuou o secretário-executivo.

Daniel Rodrigues destacou a importância do evento na divulgação da Capital paraibana. “A Expo Goiás é uma feira muito importante que nós colocamos desde o início da gestão do prefeito Cícero Lucena em nosso calendário, tendo em vista a centralização de vendas somente no Sudeste do Brasil, mais precisamente de São Paulo e Rio de Janeiro. O nosso planejamento era partir para investir em outras regiões, a exemplo do Centro-Oeste e o Norte do Brasil, e a Expo Goiás é super importante neste processo para que atenda esse nosso pensamento e nosso planejamento, de apresentar o destino de João Pessoa em todo Brasil.”, ressaltou.

A Secretaria de Turismo de João Pessoa irá ocupar um espaço no estande do Governo do Estado, coordenado pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur ) e Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. “A Setur vai estar lá dando apoio para que possamos fortalecer mais ainda à venda do destino João Pessoa”, afirmou Daniel Rodrigues.