São José tem queda nos principais índices criminais

Proteção ao Cidadão

Os principais índices criminais têm despencado progressivamente em São José dos Campos, principalmente na comparação com 2016, ano anterior à implantação do programa São José Unida para evitar a violência e diminuir a criminalidade.

Nos cinco primeiros meses deste ano, foram registrados 30 roubos de veículos, o que representa redução de 37,5% em relação aos 48 do mesmo período de 2024 e queda de 91% quanto aos 341 de 2016.

Em relação aos furtos de veículos, foram 282 de janeiro a maio de 2025 contra 890 do mesmo período de 2016, uma diminuição de 68%.

Os índices de maio foram divulgados nesta segunda-feira (30) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Criminalidade em queda

Na comparação com 2016, a queda também se reflete em outras modalidades criminosas, como roubos (-81%), homicídios (-73) e furtos (-11).

Em relação aos roubo de bancos, o último registrado na cidade foi em fevereiro de 2022.

Os bons resultados se devem à ampliação de investimentos e uso da tecnologia, à união das forças de segurança, à implantação de novos programas e ao incremento de ações e melhorias constantes, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população.

São José Unida

O programa São José Unida promove a integração entre diversas instituições de segurança, incluindo a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, DFPM (Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais), Secretaria de Mobilidade Urbana e Detran-SP.

No CSI, as forças de segurança atuam de forma integrada, monitorando a cidade por meio de mais de 1.200 câmeras e 340 portais eletrônicos com tecnologia OCR.

Diariamente, mais de 250 mil veículos são monitorados, totalizando mais de 3 milhões de placas lidas. O trabalho resultou no atendimento de mais de 3.200 ocorrências.

A previsão é de que ainda neste ano o número de câmeras seja ampliado para 1.691, reforçando o compromisso com a segurança da população.

Mais segurança

Nos próximos 30 dias, São José dos Campos ganhará o reforço de 60 novos guardas municipais, que estão em formação desde 11 de março.

Como parte das estratégias para ampliar a segurança, está prevista para a primeira quinzena deste mês a implantação de uma nova companhia da Polícia Militar na região centro.

Os índices criminais

Período de janeiro a maio

Crime 2025 2016 Redução

Roubos de veículos 30 341 91%

Roubos 313 1.642 81%

Homicídios 14 37 73%

Furtos de veículos 282 890 68%

Furtos 2.212 2.476 11%









