Prefeitura de Nova Iguaçu e Inea intensificam limpeza de rios para prevenir impactos das chuvas

A Prefeitura de Nova Iguaçu, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), segue reforçando os trabalhos de desassoreamento dos rios da cidade. Nesta terça-feira (1º), o prefeito Dudu Reina visitou um trecho do Rio Botas, no bairro Moquetá, para acompanhar de perto as ações que visam minimizar os impactos das fortes chuvas, especialmente durante o período de verão.

Ao lado do secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e do presidente do Inea, Renato Jordão Bussiere, o prefeito reafirmou o compromisso conjunto com o Estado para a continuidade das intervenções, com a garantia de maquinário disponível enquanto houver necessidade de limpeza.

“Como as chuvas mais intensas ocorrem entre novembro e março, podendo se estender até abril, estamos trabalhando há meses no desassoreamento dos rios de Nova Iguaçu com apoio de equipamentos da Prefeitura e do Estado”, destacou o prefeito Dudu Reina. “Estamos promovendo uma limpeza contínua do Rio Botas e seus afluentes para reduzir ao máximo os riscos quando a temporada de chuvas começar”.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos também atua na limpeza dos afluentes do Rio Botas em Santa Eugênia e Caioaba, além do Rio das Velhas, conhecido como Rio Guaraná, em Miguel Couto e Cabenga, na região de Prados Verdes.

“Estamos realizando uma vistoria completa ao longo do Rio Botas, identificando os pontos mais críticos para, se necessário, solicitar reforço ao Inea. O objetivo é melhorar o escoamento das águas pluviais, com a remoção de resíduos e lixo acumulado”, explicou o secretário municipal de Serviços Públicos, Alexandre Ferreira da Silveira.

A Prefeitura disponibiliza gratuitamente a coleta domiciliar de entulhos, móveis, galhos, eletrodomésticos e recicláveis. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (21) 4141-4920 (retirada de eletrônicos), 0800 023 2626, 2768-9234 ou 2768-8024 (retirada de eletrodomésticos). Também é possível solicitar a coleta seletiva pelo e-mail: [email protected].

Ainda durante a manhã, o prefeito participou da inauguração da nova sede da Área de Proteção Ambiental Estadual do Alto Iguaçu, em Tinguá, localizada no Campus Avançado da PUC-Rio na região.