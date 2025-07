IFSP capacita novos Agentes de Inovação e fortalece atuação regional para 2025 – IFSP

Capacitação promovida pela Agência INOVA consolida novo modelo de articulação por mesorregiões e prepara servidores para impulsionar a inovação no Instituto

A Agência de Inovação do Instituto Federal de São Paulo (INOVA IFSP) promoveu, ao longo do mês de junho, uma série de seis workshops de capacitação voltados aos novos Agentes de Prospecção de Inovação (APIs). Os encontros ocorreram presencialmente nos campi de São Roque, São Paulo, Piracicaba, São José dos Campos, Birigui e Matão.

A ação marcou a implementação de um novo modelo de atuação por mesorregiões, que visa fortalecer a articulação entre os campi e ampliar a integração institucional com foco no atendimento às demandas sociais e produtivas de cada território.

Os APIs atuam como representantes da INOVA em seus respectivos campi, com a missão de identificar demandas externas, fomentar a cultura de inovação e empreendedorismo, e articular soluções que envolvam ensino, pesquisa e extensão. A função também abrange o fortalecimento de parcerias estratégicas e a mediação de oportunidades com o setor produtivo.

Durante a capacitação, os participantes foram treinados para o uso da plataforma Integra, ferramenta que concentra o portfólio de parceiros institucionais, permite o acompanhamento de processos de contratação e disponibiliza uma vitrine de tecnologias e um banco de talentos do IFSP.

Outro destaque dos workshops foi a apresentação da parceria com a Fundação Wadhwani, que oferece trilhas formativas em empreendedorismo. Os conteúdos podem ser aplicados tanto em ambientes de incubação quanto em atividades pedagógicas, contribuindo para uma abordagem mais prática e contemporânea na formação empreendedora. O aprofundamento dessa colaboração será tema de encontros futuros entre os APIs e a Agência INOVA.

Com a formação concluída, os novos agentes estão prontos para atuar ao longo de 2025, reafirmando o compromisso do IFSP com uma gestão inovadora, colaborativa e alinhada aos desafios do século XXI.

Tem dúvidas sobre inovação no seu campus? Procure o Agente de Prospecção de Inovação mais próximo!

Vozes da inovação: o que dizem os novos APIs

“Minha percepção sobre o trabalho dos agentes de prospecção e da pesquisa aplicada no âmbito do IFSP foi ampliada graças ao treinamento oferecido pela INOVA. Quando olhamos para a lei de criação dos IFs, que prevê a pesquisa aplicada ao meio produtivo, percebemos que o IFSP já realiza muitas ações, e há um grande planejamento em andamento. Fico empolgado por fazer parte desse movimento que promove pesquisa, empreendedorismo e inovação para quem mais precisa.”

Pedro Calheiros – Campus Bragança Paulista

“Fiquei muito feliz com o convite para ser API no Campus Presidente Prudente, pois já atuo na coordenação de Pesquisa e Inovação, o que me conecta diretamente com projetos inovadores. Participei do workshop em Birigui nos dias 24 e 25 de junho e foi uma experiência dinâmica, com muita troca entre os APIs da região Oeste. Essa integração reforça o papel estratégico dos agentes em conectar o IFSP aos arranjos produtivos locais. Já temos, por exemplo, interações com empresas referência na área alimentícia. Agradeço à equipe organizadora pela oportunidade de aprendizado.”

Roselene Ferreira Oliveira – Campus Presidente Prudente