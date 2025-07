Estudantes do Campus São Carlos embarcam para Suíça nesta semana  – IFSP

Alunos participarão da etapa final global de campeonato de robótica da ONU

Davi Roberto Beltrame, Estêvão Matias da Silva, João Victor Piovezan, Laura Vaz Sverzut, Maria Antonia Marques Vital Vera e Pedro dos Santos Kemp formam a Sancabots ao Resgate, grupo de robótica do Campus São Carlos do IFSP que participará da etapa final global do AI for Good Global Summit 2025, em Genebra, na Suíça, nos dias 8 e 9 de julho.

Equipe do IFSP durante etapa nacional da competiçãoDe iniciativa da Organização das Nações Unidas, o campeonato educacional de robótica focado em desafios do mundo real tem o objetivo de usar robôs para avançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

No Brasil, a etapa nacional do desafio “Robótica para o Bem” foi realizado no município paulista de São Carlos, e classificou equipes para a final global.

Ricardo Arai, professor coordenador do grupo de robótica, destaca a importância da participação dos estudantes no evento global. “Para muitos estudantes, essa é uma oportunidade inédita de viajar para outro país e representar o Brasil em um evento científico, o que fortalece a autoconfiança, amplia horizontes acadêmicos e pode até influenciar decisões futuras sobre carreira e atuação profissional. Além disso, reforça a importância do investimento público em educação e ciência”.

Além de Ricardo, embarcam para a Europa: Davi, João Victor e Laura. Aluna do terceiro semestre do curso Técnico em Informática para Internet integrado ao ensino médio, Laura carrega na bagagem a expectativa de toda a família e de amigos. “Eles estão radiantes! Cada vez que alguém pergunta onde estou indo ou o que estou fazendo, eles já contam tudo com orgulho”, revela a estudante que embarca para a sua primeira viagem internacional.

Da esquerda para a direita: Maria Antônia, João Vitor, Laura, Davi e professor Ricardo“Ir para a Suíça, conhecer a sede da ONU, participar de um evento com equipes de vários países… parece coisa de filme! Estou super animada. Não só pela viagem em si, mas também pela experiência cultural: conhecer pessoas novas, ouvir outros idiomas, entender como outras equipes resolveram o mesmo desafio que nós. Vai ser enriquecedor demais”, comemora Laura.

Etapa nacional

Essa conquista é resultado de muita dedicação da equipe. Durante a etapa nacional do evento, em São Carlos, os participantes competiram em um cenário que simulou uma operação de resgate e evacuação após um terremoto. Foram utilizados tabuleiros de madeira com áreas como hospital e refúgio para guiar as vítimas, as quais foram representadas por esferas de isopor.

Após a final da etapa nacional, a equipe Sancabots ao Resgate precisou adaptar os robôs, que inicialmente andaram em uma pista improvisada, para andarem na pista oficial. “Tudo isso demonstra, ainda que sutilmente, o quanto nossa equipe cresceu ao longo do processo”, avalia Laura.

Estudantes realizam ajustes após final da etapa nacional“Vencer a AI for Good Robotics Competition foi uma experiência surreal. Mesmo com toda a dedicação da equipe — com muitas reuniões, testes, planejamentos e ajustes —, o resultado ainda foi uma surpresa muito emocionante. A gente acreditava no nosso trabalho, mas conquistar essa vitória foi uma alegria imensa”, finaliza a estudante.

A etapa final global da competição reunirá equipes de 20 países. Saiba mais em https://aiforgood.itu.int/event/robotics-for-good-youth-challenge-grand-finale-2025/.

Apoio financeiro

A equipe viaja entre os dias 7 e 12 de julho com recursos do Ministério da Educação por meio de edital publicado em parceria com o IFSP para o financiamento de participação em fases internacionais de olimpíadas científicas. O edital tem por objetivo apoiar financeiramente e fortalecer a excelência acadêmica e a pesquisa em diversas áreas do saber, promovendo pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação.

Com informações do MEC.