Dólar cai para R$ 5,42 e fecha no menor valor desde 19 de agosto

Posted on

Por MRNews Ana Hickmann e Edu Guedes: Novo Capítulo no Romance que Surpreende o Público Ana Hickmann, enfrentando desafios judiciais com o ex-marido Alexandre Correa, supostamente encontrou consolo nos braços do apresentador Edu Guedes, revela o jornalista Ricardo Feltrin. O relacionamento, mantido em segredo até recentemente, teria começado antes das turbulências na vida da apresentadora. […]