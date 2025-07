Cras Cajuru está com telefone inoperante temporariamente – Agência de Notícias

A Secretaria de Cidadania (Secid) informa que o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cajuru está com o telefone inoperante, temporariamente, devido ao rompimento na fibra ótica no bairro. Em razão disso, os moradores que necessitarem de qualquer informação podem encaminhar mensagem pelo WhatsApp (15) 3233-2928 ou, ainda, comparecer no Cras.

De acordo com a Secid, a Vivo já foi acionada, porém, a operadora não deu previsão de quando o serviço será restabelecido. O Cras Cajuru funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e está localizado na Rua Jorge Elias, 42, no Cajuru do Sul.