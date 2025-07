Confira os representantes que comporão Conselho da Cidade de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última quarta-feira, 25 de junho, foi realizada a eleição dos conselheiros da sociedade civil que irão compor o Conselho da Cidade. O pleito ocorreu no auditório da Escola Tancredo Neves, reunindo representantes de entidades da sociedade civil previamente inscritas, de acordo com o setor que representam.

O Conselho da Cidade tem a finalidade de promover a participação social nas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, ao planejamento territorial e à gestão municipal, conforme previsto na legislação.

Não foram apresentados eventuais pedidos de impugnação do resultado. A apuração dos votos foi realizada logo após o encerramento do período de votação, com acompanhamento de vários eleitores presentes.

“O Conselho da Cidade é um instrumento importante para o fortalecimento do diálogo entre o poder público e a sociedade civil na construção de políticas urbanas participativas”, salientou o coordenador do Grupo de Trabalho de Revisão do Plano Diretor Municipal (GTPD), Daniel Corrêa.

Confira o resultado final eleição: