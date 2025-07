Confira os locais em que o Sine Móvel atenderá na próxima semana (7 a 11 de julho) – Agência de Notícias

A unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba (Sine Móvel) estará em oito pontos da cidade na próxima semana. Vinculado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) da Prefeitura de Sorocaba, o Sine Móvel recebe o morador que está em busca de contratação no mercado de trabalho, da mesma forma que ele é atendido no posto fixo do Sine Municipal de Sorocaba, no Centro, ou em uma das Casas do Cidadão, ampliando, ainda mais, o acesso do sorocabano às oportunidades de emprego.

Na segunda-feira (7), das 8h às 11h, o serviço estará disponível no Terminal São Paulo, que fica na Rua Leopoldo Machado, 259, no Centro e, das 14h às 17h, no Terminal Santo Antônio, localizado na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 733, no Centro. Na terça-feira (8), o Sine Móvel estacionará, das 9h às 11h, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Cajuru, localizado na Rua Jorge Elias, 42, no bairro Cajuru.

Na quinta-feira (10), das 9h às 11h, a unidade itinerante do Sine Municipal atendera em frente ao Cras Brigadeiro Tobias localizado na Avenida Bandeirantes, 3.835, em Brigadeiro Tobias e, das 14h às 16h, no Cras Habiteto, que fica na Rua Prof. Horácio Blaseck, s/n, no Conjunto Habitacional “Ana Paula Eleutério”.

Por fim, na sexta-feira (11), a unidade ficará, das 9h às 11h, em frente ao Cras São Bento, localizado na Avenida Dr. Gualberto Moreira, 1.031, no Parque São Bento e, das 14h às 16h, no Cras Carandá, que fica na Rua Abdias Ribeiro dos Santos, 251, no bairro Carandá.

O Sine Municipal de Sorocaba também realiza atendimentos sem necessidade de agendamento prévio em sua unidade fixa, situada na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão, portando carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, os interessados poderão enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população no Sine Municipal Central.

A Prefeitura de Sorocaba igualmente disponibiliza os serviços do Sine para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas de emprego. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br. As mídias sociais da Prefeitura (@prefeituradesorocaba) igualmente publicam, diariamente, as oportunidades de trabalho existentes na cidade.

O munícipe que desejar ainda pode contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.