Comlurb participa do Seminário Internacional Sustentabilidade na Gestão de Resíduos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Comlurb participou do Seminário Internacional Sustentabilidade na Gestão de Resíduos, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizado pelo Instituto Valoriza Resíduos (IVR), com apoio da Lavoro Solutions. O evento, realizado na segunda-feira (30/6) e terça-feira (1/7), teve como objetivo promover soluções sustentáveis para o manejo de resíduos sólidos urbanos, fortalecer a regulação e fomentar investimentos no setor.

O presidente da Companhia, Jorge Arraes, palestrou no segundo dia de evento dentro do tema “Infraestruturas operacionais e Tecnologias adaptadas à realidade brasileira de coleta, tratamento, valorização e destinação final dos resíduos sólidos”. Já o engenheiro da Comlurb José Henrique Penido foi o mediador no Painel 1, do primeiro dia, com o tema “Estudos e Projetos de Viabilidade e Modelagem Econômico – Financeira e Tarifária na Limpeza Urbana e na Gestão dos Resíduos Sólidos para Concessões e PPP”.

O Rio de Janeiro ocupa posição de vanguarda e é pioneiro na implantação da Política de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, sendo a primeira cidade do país a encerrar os aterros e implantar um Centro de Tratamento de Resíduos CTR-Rio, em Seropédica. Jorge Arraes iniciou sua palestra lembrando a quantidade de atividades desempenhadas pela Comlurb, considerada a maior companhia de limpeza urbana da América Latina e que acaba de comemorar 50 anos de existência.

– São cerca de 30 atividades diferentes, o que exige da gente um planejamento técnico muito específico, estratégico, obviamente sem falar das emergências e dos grandes eventos.

Entre os serviços feitos pela Comlurb, com cerca de 13 mil garis, estão coleta domiciliar, coleta seletiva, varrição das ruas, limpeza de praias, praças e parques, de hospitais e escolas municipais, podas de árvores e até limpeza de encostas com garis alpinistas. A Companhia remove, diariamente, cerca de 9 mil toneladas de resíduos.

Arraes afirmou que a atual administração já implantou 64 ecopontos em comunidades da cidade, garantindo que locais antes degradados passassem a contar com pontos ordenados de coleta, com remoção regular feita por caminhões. Além de fundamentais para a organização dos resíduos, os ecopontos ajudam no controle de vetores e na melhoria da saúde pública.

– Até 2028 serão 250 ecopontos. O ideal seria que não precisássemos deles, mas em locais onde tem descarte irregular de lixo, e são muitos, nós temos que mapear, organizar, encontrar soluções, colocamos caixas compactadoras, caçambas para entulhos, orientamos a população, e isso tem funcionado muito bem.

O presidente da Comlurb falou sobre a importância de buscar soluções inovadoras para tratar a questão dos Resíduos Sólidos Urbanos.

– No ano passado começamos a instalar a coleta indoor. É para que o nosso gari faça a coleta dentro do prédio, evitando que o lixo fique na rua e possa ser acessado por catadores, animais. Começamos na Zona Sul e estamos levando para outras áreas da cidade, mais recentemente Méier, Tijuca, Barra da Tijuca. É positivo tanto do ponto de vista do tempo da coleta, que está muito mais rápida, do lixo que não fica mais espalhado pelas ruas, e pela sinergia dos nossos garis com os moradores.

A programação marcou os 15 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e visou aprofundar o diálogo entre os setores público e privado diante do novo Marco Legal do Saneamento. O seminário reuniu especialistas, gestores públicos, operadores e entidades do setor. O evento será encerrado nesta quarta-feira (2/7) com uma visita técnica ao CTR-Rio, em Seropédica, operada pela concessionária Ciclus Ambiental.