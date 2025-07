Centros de Educação Infantil do Carandá realizam eventos festivos com a temática da tradição caipira – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos/Secom

As escolas da rede municipal começam a realizar ações especiais com foco nos festejos de junho, com temática da tradição caipira. Entre elas, os Centros de Educação Infantil (CEI) 129 “Prof.ª Eva Apparecida João de Freitas” e 130 “Prof.ª Helley de Abreu Silva Batista”, no bairro Residencial Carandá, na Zona Norte, que realizaram eventos festivos, na última sexta-feira (27), reunindo alunos e seus pais e responsáveis.

“Ações como esta fortalecem os laços com a comunidade e mostram o compromisso da educação infantil com o desenvolvimento integral das crianças”, afirma a gestora de Desenvolvimento Educacional da Secretaria da Educação (Sedu), Patrícia Justo.

As atividades foram também uma oportunidade para que a comunidade escolar como um todo interagisse entre si. Além de proporcionar um momento de lazer e diversão para as crianças, junto a seus familiares.