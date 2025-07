Bailarinos da Companhia de Dança de João Pessoa se apresentam em festival internacional

A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa foi selecionada para participar do Festival Internacional de Dança de Goiás, pelo segundo ano consecutivo. Da edição 2025 participam os bailarinos Ana Maria Barroso e Gabriel Morais. O evento acontece, a partir desta terça-feira (1º) e segue até o domingo (6), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

“A nossa Companhia Municipal de Dança, que o prefeito Cícero Lucena criou em 2021, é um sucesso, nos dá muito orgulho e mostra como foi assertiva a nossa política municipal de dança. Fortalecemos a área, já criamos mostras de dança, a Companhia realiza, periodicamente, cursos e oficinas. Ficamos muito contentes de poder anunciar, mais uma vez, nossos bailarinos sendo selecionados, e com destaque, em festivais tão importantes como o Festival Internacional de Dança de Goiás”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Stella Paula Carvalho, coordenadora da Companhia Municipal de Dança, explica que o grupo foi selecionado através de vídeos, mas somente os dois bailarinos viajaram para representar João Pessoa e a Paraíba no Festival. Ela lembra, inclusive, que Gabriel Morais foi premiado, em 2024, como melhor bailarino no Festival de Joinville.

“A participação da Cia Municipal no Festival Internacional de Dança de Goiás representa muito mais do que uma viagem ou uma apresentação artística. É o reconhecimento do talento paraibano em um dos maiores palcos da dança nacional”, pontua Stella Paula.

Para ela, estar entre companhias e escolas de diversas partes do Brasil, trocando experiências e dividindo o palco com grandes nomes da dança, fortalece não apenas o currículo dos bailarinos, mas também o compromisso de João Pessoa com a valorização da arte e da cultura.

“A Companhia leva consigo a identidade, a garra e a sensibilidade do nosso povo, mostrando que João Pessoa pulsa dança e merece estar entre os grandes. Cada coreografia apresentada carrega horas de dedicação, disciplina e paixão, e ser selecionado para um festival desse porte é reflexo de um trabalho sério e consistente”, avalia a coordenadora.

Ano passado, a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa participou do mesmo festival com seis bailarinos que executaram oito coreografias, sendo premiada em todas. Nesta edição, a dupla vai dançar variações de ballet clássico, jazz e dança contemporânea.

O Festival Internacional de Dança de Goiás 2025 é reconhecido não só pela sua excelência artística, mas, principalmente, pelas grandes oportunidades que oferece aos bailarinos participantes, tanto do Brasil quanto do exterior.