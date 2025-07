Alunos da Rede Municipal de Guaratinguetá são premiados na Olimpíada Canguru de Matemática – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Alunos da Rede Municipal de Guaratinguetá são premiados na Olimpíada Canguru de Matemática

Os Estudantes Luiz Francisco (5º ano) e Maria Aparecida (4º ano) da Escola Municipal EMEIEF Professora Maria Conceição Freire Salles, localizada no bairro Pingo de Ouro, conquistaram medalhas de bronze na Olimpíada Canguru de Matemática, uma das maiores competições escolares do mundo, presente em mais de 90 países.

A cerimônia de entrega das medalhas e dos certificados foi realizada na sede da Secretaria da Educação e contou com a presença dos alunos, familiares, professores e gestores, além do Vice-Prefeito e Secretário Municipal da Educação, Bruno Santos, que destacou a importância de iniciativas como esta para estimular o protagonismo estudantil.

“Essas conquistas nos mostram que a rede municipal de ensino de Guaratinguetá está no caminho certo, incentivando nossos estudantes a sonhar alto e se destacar em diferentes áreas do conhecimento”, afirmou o Secretário.

Essa premiação é fruto do empenho dos alunos, do trabalho dedicado dos educadores e da valorização do ensino da matemática como ferramenta fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da construção da autonomia intelectual.

A participação de Guaratinguetá na Olimpíada Canguru integra o esforço da atual gestão em promover o fortalecimento da aprendizagem, a valorização das competências matemáticas e a ampliação das oportunidades para os estudantes da rede pública.