Nesta quarta-feira (2/7), a umidade vinda do mar, impulsionada pelos ventos marítimos, contribui para o aumento das nuvens em toda a faixa Leste de Minas Gerais, além da região Sul do estado. A massa de ar frio polar provoca declínio de temperatura, especialmente no Sul e Zona da Mata mineira, e a tendência para os próximos dias é de declínio de temperatura do ar sobre as demais regiões.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).