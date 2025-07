Agência Minas Gerais | Gestores escolares da SRE Caratinga participam de imersão para fortalecer a gestão educacional

Com o objetivo de qualificar a gestão escolar e fortalecer a parceria entre Estado e unidades de ensino, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga promove, entre os dias 30/6 e 3/7, a 1ª Imersão de Gestores Escolares da regional. Realizado em Alto Caparaó, o encontro reúne cerca de 120 profissionais da rede estadual — entre diretores, especialistas, inspetores e técnicos — para quatro dias de formação intensiva, troca de experiências e alinhamento de práticas de sucesso.

Conduzido pela superintendente regional, Landislene Ferreira, o evento tem como tema “Juntos, fortalecendo nossas práticas: eficiência e qualidade na gestão” e conta com a participação de lideranças da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). A iniciativa marca o encerramento do primeiro semestre com foco no aprimoramento das ações pedagógicas e administrativas nas escolas da região.

Presente na imersão, a secretária adjunta de Estado de Educação, Fernanda Neves, destacou o papel estratégico dos diretores como líderes pedagógicos. “Mais do que nunca, liderar na escola é saber responder com sensibilidade e estratégia aos desafios diários. É entender que a comunidade escolar é um espelho do nosso tempo e das transformações que vivemos”, afirmou.

Além da secretária adjunta, participaram do evento a subsecretária de Articulação Educacional, Cláudia Lara; o subsecretário de Administração, Silas de Carvalho; e o superintendente de Regulação e Inspeção Escolar, Paulo Leandro de Carvalho.

Programação

A programação envolve palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentações de experiências bem-sucedidas nas áreas de gestão pedagógica, administrativa e inclusiva. Um dos destaques foi a formação conduzida pela equipe da Subsecretaria de Administração, que orientou os participantes sobre os procedimentos fundamentais para a boa gestão financeira escolar e o uso eficiente dos recursos públicos.

Também foram debatidos temas como mediação de conflitos, escuta ativa da comunidade, postura profissional e os desafios contemporâneos da educação pública. As discussões foram enriquecidas com relatos de gestores da própria regional, que apresentaram resultados concretos obtidos com o engajamento das equipes escolares e das famílias.

A superintendente Landislene Ferreira ressaltou o impacto da iniciativa. “Esta imersão foi muito sonhada e desejada por cada um dos nossos gestores. Fechamos este primeiro semestre munidos de conhecimento e motivação. Ela marca o início de um novo ciclo de trabalho, com mais preparo, foco e união entre as equipes escolares e a SRE”.

“Esta imersão foi muito sonhada e desejada por cada um dos nossos gestores. Fechamos este primeiro semestre munidos de conhecimento e motivação. A imersão marca um novo ciclo de trabalho, com mais preparo, foco e união entre as equipes escolares e a SRE”, completa a superintendente Landislene.