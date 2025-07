Ubatuba registra mais de 5,5 mil notificações de dengue em 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba contabilizou, até segunda, 30, 5.544 casos notificados de dengue. Desse total, 386 foram confirmados por critério clínico-epidemiológico, 351 por exame laboratorial (autóctones e importados) e 4.508 descartados. Os bairros com maior número de casos suspeitos foram Estufa II, Centro, Perequê-Açu, Ipiranguinha e Taquaral.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que as equipes de Vigilância em Saúde têm priorizado medidas de eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Entre as ações, está a aquisição de novas armadilhas de monitoramento, utilizadas para identificação precoce da presença do vetor. Essas armadilhas auxiliam no direcionamento das visitas domiciliares e na identificação de áreas de maior risco.

“Agora temos uma super novidade: espalhamos as armadilhas para fazer um monitoramento inteligente e nortear nossas ações do município. É uma armadilha que ela faz a captura do inseto. A gente vai fazer a coleta manualmente. No interior da armadilha há um cartão que vai colar o inseto. Vamos recolher e mandar para o laboratório e, assim, conseguir identificar qual o sorotipo da doença que está circulando naquela localidade”, explicou coordenador do setor de Endemias, Jorge Dantas.

Outra medida destacada pela prefeitura é o trabalho de orientação à população para remoção de recipientes que possam acumular água parada. De acordo com a Secretaria, esse tipo de ação tem impacto direto na redução da proliferação do mosquito.

A administração municipal esclareceu que a aplicação de nebulização, conhecida como “fumacê”, tem efeito apenas sobre os mosquitos adultos e não atua sobre os ovos e larvas. Por esse motivo, a estratégia principal permanece voltada ao combate aos criadouros. “Estamos com nebulização em todas as partes da cidade, principalmente nas regiões de casos confirmados de dengue e chikungunya. Recentemente, a gente ampliou as equipes, com as contratações do concurso, para atender a melhor população. Ressaltamos que realizar somente a nebulização não resolve. Se não eliminar o criadouro, o ciclo da reprodução do mosquito permanece. Por isso, a gente vai de casa em casa orientando e eliminando os moradores”, reforçou Dantas

A equipe da Vigilância realiza, ainda, palestras lúdicas nas escolas para a conscientização das crianças e dos professores e realiza o acompanhamento de perto nas comunidades tradicionais. Ainda como forma de prevenção, a pasta relembra que a vacina para a dengue está disponível nas Unidades Básicas de Saúde para jovens de 10 a 14 anos

A prefeitura também solicita a colaboração da população sobre o descarte correto de materiais e manutenção de quintais limpos. “Muita gente acha que combater a dengue é só a prefeitura nebulizar a cidade inteira que fica tudo certo, mas não é bem assim. As ações mais importantes são feitas dentro de casa pelo próprio morador”, finalizou Dantas.

O munícipe consegue realizar denúncias de focos da dengue pelo o site oficial da prefeitura (https://www.ubatuba.sp.gov.br/administracao-direta/sms/vigilancia-em-saude/denuncia/) ou pelo telefone: (12) 3832-3810.