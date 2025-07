Ubatuba inaugura COI e projeta avanços na Segurança Pública – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Após o início de instalação de câmeras de videomonitoramento na cidade em outubro de 2024, Ubatuba inaugurou oficialmente a nova Central de Operações Integradas no final da tarde de segunda-feira, 30.

Com a presença de autoridades municipais e militares, além de servidores e secretários municipais, o novo sistema que conta com uma central de videomonitoramento, 44 câmeras instaladas e tecnologia de ponta foi apresentado aos presentes.

“Destacamos o quanto é importante a tecnologia no nosso município que, em falta de recursos humanos, agora, nós temos a tecnologia a nosso favor. Com reconhecimento facial, com a detecção de veículos usados em caráter criminal, ainda mais com a integração junto com a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal. Também temos a detecção facial, com o Smart Ubatuba e, ainda, câmeras em frente a quase todas as escolas – de Picinguaba ao Sertão da Quina, garantindo a tranquilidade dos pais e familiares de alunos e funcionários”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Alexandre Napoli.

Em seguida, o vice-prefeito, Custódio Barreto, fez um panorama de sua história em Ubatuba, trabalhando como militar na cidade desde 1985, sem tecnologia alguma.

“ A tecnologia avançou e, hoje, como policiais veteranos, ficamos abismados. Esse sistema vai trazer maior eficiência e agilidade no policiamento”, disse.

Em suas palavras, o comandante da 4ªCIA de Policiamento Militar Rodoviário do Litoral Norte, capitão Francisco Ventura Birrer, classificou a iniciativa de gestão como corajosa diante de outras prioridades de governos municipais, como a Educação.

“O sistema vai atuar na segurança preventiva, com inteligência, com integração, fazendo com que a polícia civil, polícia militar, o policiamento rodoviário, a GCM, todos trabalhem com a sinergia capaz de fazer com que o criminoso fique se sentindo incomodado. Quando ele comete um crime, ele percebe que uma câmera com reconhecimento facial pega a imagem dele e faz com que essa informação chegue até o policiamento rodoviário. Com isso, a gente patrulha toda a extensão da região”, explicou Birrer.

A prefeita Flavia Pascoal comemorou a entrega oficial do sistema que, segundo ela, era um sonho distante, principalmente, devido a falta de recursos.

“Nós buscamos esse propósito de tornar Ubatuba uma cidade mais segura por meio da tecnologia que, hoje, nos dá várias ferramentas pra gente trabalhar a segurança pública e não podemos ficar de fora do uso dessas ferramentas. Parecia um sonho distante mas conseguimos torná-lo realidade”, destacou.

Saiba mais sobre o sistema

O COI é equipado com câmeras de leitura automática de placas veiculares, reconhecimento facial, com alcance de até 600 metros, e zoom óptico superior a dois quilômetros e já está integrado ao Sistema alerta Brasil, Polícia Rodoviária Federal, ao programa Muralha Paulista, do governo do estado de São Paulo, e encontra-se em fase de integração com sistema córtex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Atualmente, são 44 câmeras distribuídas em vias públicas, com atenção especial para áreas escolares e regiões identificadas pelo mapa de calor da Polícia Militar. Também já foi anunciada a aquisição de 28 novas câmeras por meio do programa Muralha Paulista, além da preparação de nova licitação para ampliar tanto na infraestrutura quanto a cobertura do sistema de monitoramento.

Além de segurança referente a delitos, a Central de videomonitoramento irá contribuir diretamente com salvamento de banhistas na Praia Grande – uma das praias com o maior número de ocorrências nessa natureza. Haverá uma Central monitorada por bombeiros, o que facilitará a identificação da ocorrência e quais/quantos aparatos devem ser enviados para suporte (número de guarda-vidas, bote, moto naútica), otimizando o trabalho de recursos como o helicóptero águia, por exemplo.