Ubatuba celebra Dia do Pescador com valorização da cultura tradicional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último domingo, dia 29, Ubatuba celebrou o Dia do Pescador, junto ao Dia de São Pedro, padroeiro da categoria.

Como parte da programação da 102ª edição da Festa de São Pedro Pescador, alguns pescadores tradicionais do município participaram da Procissão Marítima, seguida da Benção dos Anzóis na Baía de Iperoig.

Com centenas de pescadores ativos registrados no município, segundo dados da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Ubatuba mantém uma tradição na pesca artesanal, praticada de forma sustentável por gerações de caiçaras, responsáveis pelo abastecimento de peixes e frutos do mar para a população local e visitantes.

“A data celebra uma profissão que vai muito além de um trabalho, um sustento. É um modo de vida ligado à cultura, à história e à economia da cidade”, afirmou a prefeita Flavia Pascoal.

A pesca artesanal, realizada com canoas, redes e linhas simples, é responsável por boa parte do pescado consumido na região e tem grande importância para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável da cidade. Mas o setor enfrenta desafios como a pesca predatória, a poluição dos mares e as mudanças climáticas, que afetam diretamente os estoques pesqueiros.

“A pesca em Ubatuba é um legado que vem dos ancestrais e que queremos preservar com responsabilidade. Essa homenagem é um reconhecimento do valor cultural, social e econômico da atividade pesqueira para nossa cidade”, destacou o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Leandro Herrera.