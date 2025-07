Semob-JP reforça monitoramento de trânsito em período de chuvas e orienta condutores

Com a intensificação das chuvas na Capital paraibana, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) tem atuado de forma estratégica para garantir a fluidez do tráfego e a segurança viária em toda a cidade. O monitoramento das principais vias está sendo reforçado, tanto por meio das câmeras instaladas no Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) quanto pela presença dos agentes de mobilidade nas ruas.

Diariamente, as equipes da Semob-JP acompanham, em tempo real, os pontos de alagamento e áreas com maior acúmulo de água, prestando apoio imediato em caso de necessidade de desvios e sinalização de riscos.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, o trabalho da Semob-JP é essencial para dar suporte às demais secretarias da gestão municipal, órgãos de segurança e concessionárias de serviços de energia, água e telefonia. “Esse trabalho de plantão da Semob-JP é fundamental nesse período de chuvas. Além de garantir o ordenamento do trânsito, ele permite uma resposta rápida às situações emergenciais, auxiliando diretamente as ações da Emlur, Semam, Sedurb, Defesa Civil, Semam, Seinfra e também de órgãos como Cagepa e Energisa”, destacou.

O diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, reforça que o trabalho das equipes vai além do acompanhamento de vias alagadas. “Nossos agentes atuam em diversas frentes. Estamos presentes nas regiões com acúmulo de água, mas também monitoramos e damos resposta a falhas semafóricas, sinistros de trânsito e qualquer outra intervenção que comprometa a mobilidade e a segurança viária da população”, explicou.

Entre as ocorrências registradas pelo COTT nesta terça-feira (1º) estão o acúmulo de água na Avenida Hilton Souto Maior (próximo ao Viaduto do Cristo) e na Avenida Valdemar Galdino Nazeazeno (Geisel); e um sinistro envolvendo um motociclista na Avenida Pedro II. Todas as demandas foram sanadas rapidamente.

Como acionar – A Semob-JP mantém o serviço ativo de atendimento à população para ocorrências de trânsito, das 5h à meia-noite. Para solicitar apoio, o cidadão pode entrar em contato por ligação (3213-7188) ou mensagem via WhatsApp (83) 98760-2134.

Dicas de segurança viária em dias de chuva – A recomendação da Semob-JP é que os condutores redobrem a atenção ao dirigir com chuva, adotando posturas preventivas e respeitando as condições adversas das vias. Confira as principais orientações:

– Reduza a velocidade: A pista molhada compromete a aderência dos pneus. Diminuir a velocidade é essencial para manter o controle do veículo e reagir a tempo diante de imprevistos;

– Mantenha distância segura: Aumentar a distância do carro à frente ajuda a evitar colisões, especialmente em caso de freadas bruscas;

– Mantenha os faróis acesos: Mesmo durante o dia, os faróis ligados melhoram a visibilidade e ajudam outros motoristas a visualizarem o seu veículo;

– Evite vias alagadas: Tentar atravessar áreas com acúmulo de água pode danificar o carro ou até causar acidentes graves. O ideal é buscar rotas alternativas ou aguardar o nível da água baixar;

– Verifique pneus, freios e limpadores: Esses itens devem estar em boas condições para garantir que o veículo reaja de forma segura em pistas molhadas;

– Siga as orientações dos agentes de trânsito: Em caso de interdições, semáforos desligados ou desvios, é fundamental seguir as orientações da sinalização e dos agentes da Semob-JP que estão nas ruas para garantir a fluidez e a segurança viária.