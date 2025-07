Secretaria de Recursos Humanos promove treinamento sobre autoconhecimento e comunicação eficaz para novos servidores – Agência de Notícias

A Secretaria de Recursos Humanos (SERH), por meio da Escola de Gestão Pública “Dr. José Caetano Graziosi” (EGP), promoveu, na manhã de sexta-feira (27), no salão de vidro do Paço Municipal, um treinamento voltado a servidores recém-nomeados de diversas secretarias da Prefeitura de Sorocaba.

Com o tema “Você faz a diferença! O poder do servidor público na vida das pessoas”, o encontro teve como objetivo incentivar o autoconhecimento e o aprimoramento das competências de comunicação, fundamentais para a construção de ambientes de trabalho mais colaborativos e alinhados, refletindo diretamente na qualidade da prestação de serviços à população.

Durante a programação, a psicóloga Jéssica de Paula Abdalla apresentou conceitos e práticas da comunicação não violenta, abordando formas de melhorar os relacionamentos interpessoais no ambiente profissional por meio da escuta ativa e empatia. Na sequência, a chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas da SERH, Gisele Fernanda Alexandrino, conduziu uma atividade voltada ao autoconhecimento, que instigou os participantes a refletirem sobre os diferentes perfis comportamentais e como se conectar com eles, fortalecendo relações e ampliando o impacto positivo do servidor público no ambiente de trabalho e na sociedade.

“A iniciativa integra as ações de acolhimento e capacitação dos novos servidores, reforçando o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento humano e a valorização do serviço público”, conta o secretário de Recursos Humanos, Cleber Fernandes Martins.