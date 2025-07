Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal de Sorocaba apresenta iniciativas a Embu-Guaçu – Agência de Notícias

A Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal (Sema), representada pelo secretário Antônio Genezzi Lopes, recebeu, na quinta-feira (26), a equipe da Secretaria do Meio Ambiente de Embu-Guaçu (SP). Na ocasião, o grupo conheceu o trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam na questão do bem-estar animal e da limpeza urbana.

A visita, acompanhada pela chefe de Divisão de Zoológico e Bem-Estar Animal da Sema, Josiane Tavares Ilse, e pela chefe de Seção de Proteção e Bem-Estar Animal da Sema, Patricia Aparecida de Freitas, foi uma oportunidade de fortalecer o vínculo entre os municípios, promovendo a troca de experiências e a colaboração técnica entre as equipes, visando levantar soluções para questões ambientais.

A Secretaria do Meio Ambiente de Embu-Guaçu conheceu todas as atividades desempenhadas no Canil Municipal, localizado no Jardim Zulmira, que acolhe cães e gatos vítimas de maus-tratos, e no Ecoponto da Vila Isabel, uma das quatro unidades existentes em Sorocaba, que garante a destinação adequada e ambientalmente correta de diferentes tipos de resíduos, evitando o descarte irregular na cidade.

A comitiva de Embu-Guaçu foi composta pelo chefe de Divisão de Projetos, Licenciamento e Fiscalização Ambiental, Diego Viana; pela chefe de Divisão de Educação Ambiental, Sheila Coutinho; pela chefe de Divisão de Apoio Administrativo Expediente e Atendimento ao Cidadão, Mariana Salustiano Almeida; e pelos estagiários Ediney Santos e Driely Nolli.