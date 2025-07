Região leste recebe na terça-feira a audiência do PPA e da LOA

Cláudio Ferreira Ribeiro





Nesta terça-feira (1º), às 18h, é a vez da região leste de São José dos Campos participar da audiência pública do PPA 2026-2029 (Plano Plurianual) e da LOA 2026 (Lei Orçamentária Anual). O terceiro encontro, de uma série de 7 preparados para ouvir a população, será realizado na Casa do Idoso Leste (Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde).

As audiências, que já ocorreram nas regiões centro e sul, visam dar oportunidade aos moradores de apresentar sugestões para as duas peças orçamentárias. Elas estão programadas a cada semana até 30 de julho, sempre das 18h às 19h30, em unidades da Casa do Idoso e escolas municipais (agenda abaixo).

As propostas enviadas pela comunidade nas reuniões presenciais – ou por meio do formulário eletrônico até 1º de agosto, às 18h – serão analisadas posteriormente pela equipe técnica da Prefeitura. As que puderem ser executadas serão incluídas nos projetos de lei a ser encaminhados à Câmara Municipal até 30 de setembro.

Programação

Dia 1º (terça-feira) – Casa do Idoso Leste (Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde)

Dia 8 (terça-feira) – Escola Municipal Mercedes Rachid Edwards (Estrada Municipal Vereador Pedro David, 19251, São Francisco Xavier)

Dia 16 (quarta-feira) – Escola Municipal Possidônio José de Freitas (Rua Felício Jabbur Nasser, 935, Galo Branco)

Dia 23 (quarta-feira) – Casa do Idoso Norte (Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana)

Dia 30 (quarta-feira) – Escola Municipal Julia Bernardes Rodrigues (Avenida São Cristóvão, 843, Jardim São Judas Tadeu)

PPA Instrumento de planejamento de médio prazo, com duração de quatro anos

Define diretrizes, objetivos e metas da administração para o período de 2026 a 2029

É uma lei que estabelece as prioridades de investimento e orienta a elaboração dos programas das diversas áreas de atuação do governo







LOA É a lei que detalha as receitas e fixa as despesas do governo para um ano específico

Peça fundamental para garantir o gerenciamento das finanças públicas, definindo como o dinheiro público será arrecadado e aplicado em diferentes áreas









