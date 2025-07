Proteção contra meningite é ampliada com nova vacina

Lucas Brito





Saúde

Colaborou o estagiário Vítor Burgatti

A partir desta terça-feira, 1º de julho, a Prefeitura de São José dos Campos passa a utilizar a vacina meningocócica ACWY na dose de reforço contra a meningite, aplicada em crianças aos 12 meses de idade.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a substituição amplia a proteção oferecida, passando a cobrir os sorogrupos A, C, W e Y da Neisseria meningitidis, principal bactéria causadora da meningite bacteriana.

Não houve alterações no público-alvo nem no esquema vacinal. A imunização segue sendo aplicada normalmente aos 3 e 5 meses com a vacina meningocócica C, e o reforço aos 12 meses agora será feito com a vacina ACWY, antes ofertada apenas a adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única ou como reforço, conforme o histórico vacinal.

Crianças que já tomaram as duas doses da vacina meningocócica C e a dose de reforço não precisam receber a ACWY neste momento. Já aquelas que ainda não foram vacinadas aos 12 meses poderão receber a dose de reforço com a ACWY.

Onde se vacinar?

Em São José dos Campos, todas as 40 UBSs Resolve e as 5 Unidades Avançadas estão abertas para imunização, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade. Consulte os endereços, horários de funcionamento e telefones de cada unidade no site da Prefeitura.

Para que a população tenha mais praticidade, a Prefeitura lançou o Vacina Rápida, serviço digital onde os munícipes podem conferir as 20 UBSs Resolve com atendimento mais ágil naquele momento.

Além deste ranking, o tempo médio de qualquer UBS da cidade pode ser consultado pelo telefone 156, que continua disponível como canal de atendimento.

Sobre a doença

A meningite é uma doença grave, que pode evoluir rapidamente e deixar sequelas permanentes. Por isso, a vacinação é essencial para garantir a proteção precoce das crianças.

Consiste na inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, e é causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, mas também pode ter origem não infecciosa, como em casos de câncer (com metástase nas meninges), lúpus, reações a medicamentos, traumatismos cranianos ou cirurgias cerebrais.

As meningites bacterianas são mais frequentes no outono e inverno, enquanto as virais predominam na primavera e no verão. Clique aqui e saiba mais.



MAIS NOTÍCIAS



Saúde