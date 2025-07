Prefeitura recebe do Governo do Estado uma caminhonete Ranger para reforço na área da saúde – Prefeitura Municipal de Bonito

Nesta terça-feira (01), a Prefeitura de Bonito, representada pelo prefeito Josmail Rodrigues, pela vice-prefeita Juliane Salvadori e pela secretária municipal de Saúde, Ana Carolina Colla, esteve em Campo Grande para receber oficialmente a doação de uma caminhonete Ranger. O veículo foi entregue pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), e será utilizado para fortalecer as ações de saúde no município.

A nova caminhonete vai reforçar a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando mais agilidade e segurança nos serviços prestados à população. O investimento é fruto da parceria entre a gestão municipal e o Governo do Estado, representado pelo governador Eduardo Riedel e pelo secretário de Estado de Saúde, Dr. Mauricio Simões.

O prefeito Josmail Rodrigues agradeceu o apoio do Governo do Estado e destacou a utilidade do veículo para o município: “Gostaria de agradecer ao governador Eduardo Riedel e ao secretário Mauricio Simões pela parceria e pelo compromisso com a saúde de Bonito. Esse veículo será fundamental para melhorar a logística e garantir que o atendimento chegue com mais rapidez e eficiência a todos os cantos do nosso município.”

A caminhonete será incorporada à frota da Secretaria de Saúde e utilizada conforme as demandas operacionais, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados no município.