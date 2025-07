Prefeitura planta mais de 10 mil mudas de flores em toda a cidade

Rosi Masiero





Colaborou o estagiário Miguel Santos

A Prefeitura de São José dos Campos segue investindo na revitalização dos espaços públicos, com foco na valorização do paisagismo urbano. Como parte desse trabalho, mais de 10 mil mudas de flores estão sendo plantadas em diferentes regiões do município, levando mais cor e vida às áreas da cidade.

A manutenção e o replantio são realizados a cada três meses, garantindo a renovação contínua dos jardins. Os locais que já receberam novas mudas são: Galo Branco, Itapoã, rotatória do distrito de Eugênio de Melo, na região leste. Na região central, a Praça Nossa Senhora de Fátima também recebeu plantios e, na região sul, o Interlagos recebeu melhorias no deck do lago e vasos floridos.



Florindo a cidade com cuidado e carinho, equipes trabalham em todas as regiões | Foto: PMSJC

As mudas que estão sendo plantadas no município são de cinerária, azulzinha, vinca boa-noite, trapoeraba-roxa, iresine, hera-roxa, hera-batata-rosa, ixora midi e onze-horas.

Além do plantio, foram realizados serviços de manutenção, como poda de plantas, roçada, rastelamento e limpeza. As melhorias são essenciais para garantir que os espaços estejam sempre bem cuidados e agradáveis para a comunidade.

Com essas iniciativas, a Prefeitura reforça seu compromisso com a qualidade de vida dos moradores e a preservação do meio ambiente, incentivando uma cidade mais bonita, sustentável e acolhedora para todos.



