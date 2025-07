Prefeitura homenageia servidores e reforça combate à dengue

Lucas Brito





O balanço do primeiro semestre da campanha de combate à dengue foi oficialmente apresentado pela Prefeitura de São José dos Campos na tarde desta segunda-feira (30), em encontro no Cefe (Centro de Formação do Educador), com a presença de autoridades, lideranças, imprensa e convidados.

A cerimônia foi marcada pelo reconhecimento especial aos servidores que estiveram na linha de frente das ações de enfrentamento à doença. Cerca de 600 homens e mulheres receberam uma homenagem em agradecimento pelo papel fundamental desempenhado.

Representando os Agentes de Combate às Endemias (ACE), Elvira Tamarozzi destacou o empenho dos envolvidos nos trabalhos feitos. “Somos um grupo enorme, de diferentes setores, composto por pessoas dedicadas e acolhedoras. Nossa função é essencial para a saúde pública. Enfrentamos desafios na nossa rotina, mas sempre com responsabilidade e empatia”, afirmou.

“Que este agradecimento não seja apenas simbólico, mas também um chamado para que toda a sociedade valorize ainda mais o esforço de todos nós. Graças ao nosso cuidado técnico, humanizado, comunitário e transformador, surtos foram evitados, famílias salvas, e muitos números, que poderiam ter sido trágicos, tornaram-se vitórias silenciosas”, concluiu.

Elvira durante discurso no evento| Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Em comparação ao mesmo período do ano passado, São José dos Campos registrou uma queda significativa nos índices: entre as semanas epidemiológicas 1 e 26, os casos confirmados caíram de 80.176 em 2024 para 4.615 em 2025 — uma diminuição de aproximadamente 95%. O número de óbitos também apresentou redução expressiva: de 95 para 3. Os relatórios estão disponíveis no painel de monitoramento do Governo do Estado de São Paulo.

Esses resultados refletem o esforço conjunto da Prefeitura e o comprometimento das equipes multidisciplinares que atuaram em campo, nas unidades de saúde e nas atividades educativas e operacionais realizadas por toda a cidade.

Baixe a apresentação completa aqui e fique por dentro de todas as iniciativas

Balanço

O evento detalhou a situação atual da doença no município e os recursos destinados para aquisição de medicamentos, insumos e materiais, e na ação publicitária que teve o objetivo de conscientizar a população sobre a gravidade da doença.

Entre os dados alcançados, estão as mais de 550 mil visitas domiciliares para controle de criadouros e 160 mil imóveis atendidos para nebulização, além das 23,6 toneladas de objetos recolhidos na Operação Casa Limpa.

São 33 aplicações de inseticidas e larvicidas em locais de difícil acesso com drones, 94 com o carro antidengue, cobrindo uma área de aproximadamente 50 km² e 160 mil residências, e outras 600 com fumacê.

A programação das execuções diárias pode ser acompanhada pelo site da Prefeitura.

Foram contratados dedetizadores de empresa terceirizada para fortalecer o efetivo nas ruas, e recebidos cerca de 40 mil frascos de repelentes, doação em parceria com a MCG Laboratórios, que estão sendo distribuídos para os pacientes das UBSs, UPAs e hospitais.

Pulverização com drones: tecnologia é importante aliada no combate à dengue | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Próximos passos

A Prefeitura anunciou ainda as medidas que serão adotadas nos próximos meses para intensificar a prevenção e o controle da dengue em São José dos Campos.

Os novos investimentos abrangem inovações digitais, com a utilização de tablets pelos agentes, substituindo o papel e caneta por aparelho mais eficaz para agilizar os serviços.

Para impedir crises em 2026, as principais estratégias serão mantidas e ampliadas, incluindo a capacitação contínua dos profissionais de saúde, mobilização social, elaboração do boletim epidemiológico e análise dos cenários, monitoramento de casos, gravidade e fatores de risco.

Agentes de Combate às Endemias serão equipados com tablets | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Colaboração

Mesmo com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, é fundamental que os moradores mantenham os cuidados dentro de casa e sejam cordiais com os agentes, deixando-os entrar para avaliação dos quintais e ralos. Eles estão atuando para garantir a saúde de todos. O registro dos funcionários está disponível no site da Prefeitura.

Confira orientações para eliminar criadouros e ao identificar qualquer possível foco do mosquito, entre em contato pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).

A Prefeitura reforça a importância da imunização como forma de proteção. A vacina está disponível na rede pública municipal desde maio de 2024 para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas.



Vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde | Foto: PMSJC



