Prefeitura economiza R$ 2 milhões com parceria para realizar show de aniversário da Capital

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) lançou um pregão público para contratar a empresa que vai realizar o show de aniversário da cidade, cujo artista é o cantor Roberto Carlos. Com o pregão, a Funjope está promovendo uma economia de R$ 2 milhões para os cofres da Prefeitura de João Pessoa, por meio da parceria público/privada. Neste edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar os custos com o show que acontece no próximo dia 5 de agosto.

“Nós estamos trabalhando no sentido de organizar, de forma planejada e muito estruturada, a programação do aniversário da cidade de João Pessoa – 440 anos – e estamos trabalhando com Roberto Carlos, nossa principal atração. O objetivo desse pregão é começar a investir no desenvolvimento de um modelo de parceria público/privada também para a Prefeitura de João Pessoa, a exemplo do que temos em outras capitais e cidades como Recife e Campina Grande”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que, por orientação do prefeito Cícero Lucena, a Fundação está realizando um processo que vai gerar uma economia significativa para o orçamento da Funjope, da Prefeitura, dos cofres públicos municipais, no valor de R$ 2 milhões. “Vamos trabalhar nessa parceria público/privada, que nos garante segurança na estruturação de todo o show, de todo o processo, para que possamos ofertar à cidade de João Pessoa uma belíssima festa de aniversário nos seus 440 anos”, acrescenta o diretor.

Site para credenciamento – Os interessados em participar do pregão devem se credenciar no site http://www.licitacaofunjope.com.br/. Neste mesmo link, é possível obter mais informações sobre o pregão, que será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação da Funjope, com apoio técnico e operacional da Plataforma de Licitação. A plataforma atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

Áreas do show – A área destinada à realização do aniversário da cidade de João Pessoa no dia 05/08/2025 será de 70 mil metros quadrados para o público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados. Para conferir detalhes do pregão, basta acessar o edital no Portal da Transparência, no link.