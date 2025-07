Pré-Conferência da 3ª CMPM – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Pré-Conferência da 3ª CMPM

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da secretaria da Mulher, convida todas as mulheres do município para participarem da Pré-Conferência de Políticas para as Mulheres, etapa preparatória da 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres (CMPM).

O encontro será realizado nesta quarta-feira, dia 02 de julho, às 18h, no Salão Bela Vista, localizado na Praça Nossa Senhora da Glória.

Este será um momento fundamental de escuta, diálogo e construção coletiva de propostas que serão encaminhadas à Conferência Municipal. A participação de todas é essencial para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à equidade de gênero, à garantia de direitos e à promoção da justiça social para as mulheres de nossa cidade.

Contamos com sua presença!