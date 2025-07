Pacientes aprovam atendimento para gripe nas UBSs

Lucas Brito





Saúde

Colaborou o estagiário Vítor Burgatti

A queda nas temperaturas, típica dos meses mais frios do ano, aumenta os casos de gripe e outras síndromes respiratórias, impactando o atendimento em hospitais públicos e particulares de todo o país.

Para garantir mais comodidade e segurança aos pacientes, a Prefeitura de São José dos Campos implantou, na última segunda-feira (23), medidas específicas para tratar a população joseense na rede de saúde.

A principal recomendação é que pacientes com sintomas leves ou nos primeiros dias da síndrome gripal procurem atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve. Isso ajuda a evitar a sobrecarga das UPAs e hospitais, reservando esses serviços para os quadros clínicos mais graves, onde há triagem qualificada, separação de fluxos e leitos dedicados para casos respiratórios.

As unidades básicas estão preparadas para oferecer assistência com consultas médicas, prescrição de medicamentos e realização de encaminhamentos quando necessários, além de orientações sobre cuidados em casa e reforço da vacinação. Consulte os endereços, horários de funcionamento e telefones de cada unidade no site da Prefeitura.

Nesta primeira semana, os pacientes têm aprovado a iniciativa. Jéssica Martins, de 34 anos, levou a filha Maitê, de apenas nove meses, até a UBS Vila Paiva, na região norte da cidade. Ela mora no bairro vizinho e elogiou a estrutura e o acolhimento.

“É ótimo poder trazer minha filha aqui, ao invés de uma UPA ou hospital. É bem mais tranquilo, principalmente para crianças pequenas”, explica.

“Os médicos já conhecem a gente, o atendimento é mais rápido e humanizado”, destacou.



Jéssica e a filha Maitê durante consulta com pediatra | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A aposentada Ana Maria Rodrigues, de 68 anos, que mora na mesma rua da unidade, vinha convivendo com um forte resfriado nos últimos dias. “Achei maravilhosa essa iniciativa, fiquei surpresa e até aliviada, na verdade. Passei com a doutora, peguei os remédios e voltei para casa sem demora, muito prático”, contou.



Ana Maria, sendo examinada pela médica | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Em todos locais, as equipes estão preparadas para receber os pacientes, com estoque abastecido dos insumos e medicamentos necessários, como o Tamiflu, indicado para o tratamento da gripe causada pelos vírus influenza A e B em adultos e crianças.



Farmácias das unidades estão abastecidas com Tamiflu | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Vacinação

A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, evitando complicações e o agravamento da doença. Em São José dos Campos, a cobertura vacinal está baixa: apenas 48,68% do grupo prioritário (gestantes, crianças e idosos) se imunizou.

A campanha, ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, prossegue de segunda a sexta-feira com todas as 40 UBSs Resolve e as 5 Unidades Avançadas abertas para vacinação, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade.

Para que a população tenha mais praticidade, a Prefeitura lançou o Vacina Rápida, serviço digital onde os munícipes podem conferir as 20 UBSs Resolve com atendimento mais ágil naquele momento. Além deste ranking, o tempo médio de qualquer UBS da cidade pode ser consultado pelo telefone 156, que continua disponível como canal de atendimento.

Desde 1º de abril até esta segunda-feira (30), 178.955 doses já foram aplicadas para todos os públicos no município.

Em 2025, a vacina contra o vírus influenza foi incorporada ao Calendário Básico de Vacinação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Além de tomar a vacina, é preciso adotar outros hábitos para se proteger, como:

Higienização frequente das mãos e objetos

Manter o ambiente arejado

⁠Beber bastante água e manter-se hidratado

Ter uma alimentação saudável e rica em frutas, verduras e legumes

Manter o ambiente domiciliar limpo e livre de poeiras e mofos



MAIS NOTÍCIAS



Saúde