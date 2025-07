Nova Iguaçu realiza Mostra Audiovisual com obras financiadas pela Lei Paulo Gustavo

Posted on

Representantes do Governo do Estado e do MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) se reuniram nesta terça-feira (18) em Campo Grande para alinhar ações de prevenção e combate aos incêndios que atingem o Pantanal. O encontro, o terceiro do grupo, aconteceu no Centro Integrado de Prevenção e Combate, do Governo de Mato […]