Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões

Por MRNews Brasil em Alerta: Ciclone Extratropical Traz Risco de Temporais e Temperaturas Negativas no Sul O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para o Sul do Brasil com a chegada de um ciclone extratropical e uma intensa frente fria que atingirá principalmente o estado do Rio Grande do Sul. […]