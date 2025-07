Jogos da Semifinal da Taça Baltazar Fernandes são realizados neste domingo (6) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), realizará, neste domingo (6), às 10h40, os jogos da Semifinal da Taça Baltazar Fernandes 2025. O AEC Iporanga enfrentará o AA Monteiro, no Campo do Jair. Já o Barroka Futebol e Samba joga contra o Roma Habiteto EC, no campo do Monte Negro.

O campeonato da terceira divisão do futebol varzeano da cidade teve início no dia 27 de abril com a participação de 27 times, organizados em quatro grupos. As quatro equipes semifinalistas já garantiram acesso à Taça Palácio dos Tropeiros 2026.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelo e-mail: [email protected], pelo telefone: (15) 99828-9807 ou no site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-baltazar-fernandes/.

Confira, abaixo, a programação dos jogos deste domingo (6):

10h40 – AEC Iporanga x AA Monteiro

Local: Campo do Jair (Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, Km 04 – Caguaçu)

10h40 – Barroka Futebol e Samba x Roma Habiteto

Local: EC Monte Negro (Rua Prof. Antônio Rodrigues Claro Sobrinho, 355 – Jardim São Carlos)