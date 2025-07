Inscrições gratuitas para curso de férias do Parque da Biquinha são prorrogadas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), prorrogou as inscrições para o curso de férias “Aventura no parque”, no Parque da Biquinha, voltado a crianças de 8 a 10 anos e seus familiares. Os pais ou responsáveis poderão inscrever as crianças nesta quarta-feira (2), das 8h às 12h, no próprio parque. As dez vagas restantes serão preenchidas por ordem de chegada.

A programação especial de férias ocorrerá no dia 11 de julho (para as crianças), das 9h às 12h30, e no dia 12 de julho (para as crianças e seus familiares), das 9h às 12h30, com o tema “Reconhecendo os animais silvestres e os animais domésticos”, com o intuito de estimular os participantes a conhecerem os espaços do Parque da Biquinha e da cidade, e criar uma conexão emocional com a natureza, respeitando os cuidados com o meio em que vivemos.

Durante o curso de férias, serão apresentados animais domésticos e silvestres, possibilitando o reconhecimento daqueles que precisam de cuidados humanos e podem ser pets, assim como os que vivem em florestas, em seu habitat natural, e não precisam do ser humano. Eles também vão aprender a reconhecer maus-tratos, saber os direitos dos animais, entender o que é bem-estar animal e o que é guarda responsável. As crianças vão explorar o conceito de espécies nativas e exóticas, sabendo diferenciar e compreender os riscos e crimes ambientais por manter um animal silvestre em casa.

A programação também contará com tarefa social de arrecadação de ração de cães e gatos e/ou cobertores e roupinhas pet, que serão destinadas a ONGs que resgatam animais abandonados, cadastradas junto ao Fundo de Solidariedade Social (FSS) de Sorocaba.

O Parque da Biquinha está localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília. Mais informações pelo telefone: (15) 3224-1997.