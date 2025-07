Inmet renova alerta amarelo e Defesa Civil segue atenta as áreas de risco

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec/JP) segue com as equipes de prontidão após o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (1º), com previsão de chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O aviso é válido até as 10h desta quarta-feira (2).

A Capital registrou a média de 39,6 mm de chuvas nas últimas 24 horas – até as 11h25 desta terça-feira. Esta média, porém deve ser maior, pois três dos sete pluviômetros mantidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) estão apresentando instabilidade na leitura dos dados, problema que já foi comunicado ao órgão.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, disse que o monitoramento das áreas de risco foi intensificado e ressaltou o trabalho preventivo realizado pela Compdec-JP em parceria com outras secretarias municipais, que são acionadas em caso de ocorrências graves, o que não foi necessário até o momento.

“Estamos oficialmente na estação das chuvas e os cuidados e atenções têm que ser observados. Importante seguir as orientações e recomendações feitas pelos órgãos de meteorologia e pela Defesa Civil Municipal, sempre na expectativa de não sermos surpreendidos com fatos de maior gravidade. A Prefeitura e todo o Sistema de Proteção e Defesa Civil continuarão atentos aos eventos que forem anunciados”, afirmou.

O coordenador reforçou a necessidade da adoção de medidas de segurança. “A nossa orientação é que as pessoas não atravessem trechos alagados, não se abriguem debaixo de árvores, não usem eletroeletrônicos ao relento e abandonem imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade e a acionem a Defesa Civil”, ressaltou.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.