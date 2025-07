Guardas prendem dois homens após flagrantes de furtos no Flamengo e em Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Após buscas na região, os guardas municipais encontraram o cordão furtado. Foto: Divulgação/GM

Guardas municipais do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) e da 9ª Inspetoria (Flamengo) prenderam dois homens após flagrantes de furtos, neste fim de semana, nos bairros de Copacabana e Flamengo, na Zona Sul da cidade.

A ação no Flamengo aconteceu no sábado (28/06), nas imediações da Avenida Rui Barbosa. Os guardas estavam patrulhando o entorno do Museu Carmen Miranda quando ouviram os gritos da vítima, um publicitário de 62 anos. Ele teve seu cordão de ouro furtado por um homem de 21 anos.

O suspeito tentou fugir de bicicleta, mas foi derrubado por uma pessoa que passava pela rua. Mesmo assim, seguiu em fuga, mas foi alcançado pelos guardas ao tentar se esconder nas pedras, na altura da Avenida Infante Dom Henrique. Após buscas na região, o cordão foi encontrado e o suspeito foi conduzido para a 9ª DP (Catete), onde a ocorrência foi registrada.

Já em Copacabana, os guardas do GAT prenderam um homem de 37 anos pelo furto do telefone celular de um servidor público, de 65 anos, na noite de sexta-feira (27/06). Os guardas estavam patrulhando a Rua Xavier da Silveira quando perceberam um tumulto. O suspeito havia sido detido por populares. A vítima, que também estava no local, relatou que o homem pegou seu telefone na mesa de uma lanchonete e tentou fugir. Os guardas impediram o linchamento e conduziram os envolvidos para a 13ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada.