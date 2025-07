Governo de MS lança licitação de R$ 1,47 milhão para construção de pista de skate nas Moreninhas

A Praça Disvaldo de Souza Bezerra, localizada na Rua Araticun, 85, na Moreninha III, em Campo Grande, vai ganhar um espaço exclusivo para skatistas amadores e profissionais. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou segunda-feira (30), no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (DOE), o aviso de lançamento da Concorrência Eletrônica nº 065/2025, que prevê a construção da pista, além de vestiários e sanitários.

A área total do projeto é de 1.019,85 metros quadrados e integra os esforços do governo estadual para fomentar o esporte e revitalizar espaços públicos em regiões com alta demanda por lazer.

O investimento é de R$ 1.470.101,38 e contempla a instalação de diversos equipamentos voltados à prática do skate, incluindo quatro rampas — uma delas no modelo moeda —, quarter pipe, china banks, caixote, trave, speed bump, palco manual, corrimão, hubba, bowl park, spine, mureta, escada e corner.

Conforme o secretário de Infraestrutura e Logistica, Guilherme Alcântara de Carvalho, o skate tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil, impulsionado especialmente pela performance da skatista brasileira Raíssa Leal, que trouxe para o país uma medalha histórica nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. O crescimento da modalidade também vem servindo de inspiração a novos e antigos praticantes a explorar as pistas da cidade com suas pranchas.

“Com essa iniciativa nas Moreninhas, a prática desta modalidade na Capital ganha um novo capítulo. A nova pista será um espaço seguro e moderno para os jovens praticarem esportes e se integrarem à comunidade”, destacou

Segundo a Agesul, o julgamento será feito pelo critério de menor preço, no regime de empreitada por preço unitário. A sessão pública de abertura das propostas será realizada no dia 21 de julho de 2025, às 08h30, pelo endereço eletrônico ekronos.ms.gov.br.

O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta nos sites da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e do Portal Nacional de Contratações Públicas (www.gov.br/pncp).

Comunicação Seilog