GM recebe comitiva do consulado da China e apresenta esquema operacional para Cúpula do Brics – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os representantes do governo Chinês conheceram o planejamento da GM para a cúpula. Foto: Léo Araújo

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) recebeu na segunda-feira (30/6), uma comitiva do Consulado Geral da China. Entre os representantes do pais asiático estavam os cônsules Wang Weiyu e Can Zeng. Eles vieram conhecer sobre o esquema operacional da GM-Rio para a Reunião de Cúpula do Brics, que vai reunir representantes e líderes mundiais entre os dias 6 e 7 de julho, no Museu de Arte Moderna do Rio, no Parque do Flamengo.

Durante o encontro, o comandante da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo Soares, passou todas as informações sobre a atuação em geral da instituição durante todo evento e também em relação às áreas reservadas para estacionamento dos ônibus das comitivas e sobre as escoltas de integrantes das autoridades na cidade, que eram as principais dúvidas da comitiva.

Participaram do encontro, o Chefe de Gabinete, inspetor regional José Pedro Filho; o diretor de Operações, inspetor Marcelo Furtado; o subdiretor de Ordenamento da Cidade, inspetor Luciano dos Santos; e o subinspetor Eraldo Luiz, gerente de inteligência da GM-Rio. O encontro ainda contou com a participação do guarda municipal Heider, do Grupamento de Apoio ao Turista, que atuou como intéprete.

Operação da GM-Rio para o Brics

A operação da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) vai contar com emprego de 500 guardas municipais e agentes de ordem pública por dia de evento. A operação terá início em (4/7) e vai se estender até (8/7), até a partida das autoridades da cidade. Os agentes contarão com apoio de mais de 60 viaturas, incluindo motocicletas, seis reboques e dois caminhões, além de rádios comunicadores, detectores de metal e pistolas de eletrochoque.

As equipes da Seop e da GM-Rio atuarão no ordenamento urbano no MAM e também em áreas de interesse na cidade, como os aeroportos, entorno dos hotéis onde as delegações ficarão hospedadas, locais onde acontecerão eventos relacionados com a cúpula do Brics e pontos turísticos. Os agentes também atuarão no apoio a escolta de autoridades, no patrulhamento preventivo e apoio ao trânsito, na fiscalização de estacionamento irregular e na operação de bloqueios implementados pela CET-Rio, além da fiscalização de táxis e transporte complementar, ações de desobstrução de área pública e no monitoramento de acesso ao Aterro do Flamengo. As ações visam a promoção da segurança das autoridades, dos participantes dos eventos e também da população em geral.