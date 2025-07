Fundo Social recebe mais de 400 cobertores para campanha do agasalho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba recebeu, na manhã de segunda-feira, 30, a doação de 400 cobertores e diversas peças de roupas provenientes de uma campanha promovida por uma rede farmacêutica do Estado, com unidades em Ubatuba e São Luiz do Paraitinga. A ação faz parte de uma mobilização estadual de arrecadação para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

A campanha envolveu todas as 18 unidades da rede na região. A ideia, segundo o gerente regional Luiz Lima, foi regionalizar a ação para valorizar as realidades locais.

“A arrecadação aconteceu em todas as nossas unidades e todo o material foi destinado ao Fundo Social de Ubatuba. O foco foi apoiar a população local nesse período de frio, com uma entrega organizada e direcionada”, explicou Lima.

A distribuição dos itens será feita por meio de instituições cadastradas junto ao Fundo Social e também diretamente às famílias, mediante recomendação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Para receber doações de forma individual, é necessário estar cadastrado no CRAS do bairro e passar por avaliação técnica, que atesta a vulnerabilidade e autoriza o atendimento.

A presidente do Fundo Social, Tatiana Mansur, destacou a importância da iniciativa: “Essa doação de 400 cobertores, além dos agasalhos, é de suma importância para as instituições assistidas em Ubatuba. Neste momento, temos registrado uma grande demanda por cobertores e, principalmente, por roupas”, destacou.